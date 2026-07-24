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Ordu Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 24 Temmuz Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 25-27 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 19-21 dereceye düşerek konforlu bir akşam sunacak. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabileceğinden, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Gelecek günlerde sağanak yağışlar beklendiğinden dışarı çıkmadan güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.

Ordu Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

24 Temmuz 2026 Cuma günü, Ordu'da hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 25-27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Ortalama nem oranı %91 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecek.

Ordu'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun görünüyor. Gün içinde sıcaklık 25-27 derece arasında olacak. Gece ise 19-21 dereceye düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek faydalıdır. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Gelecek günlerde Ordu'daki hava durumu şu şekildedir. 25 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24-26 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 20-22 derece civarında kalacak. 26 Temmuz Pazar günü sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 24-26 derece olacak. Gece sıcaklıkları 18-20 derece arasında değişecek. 27 Temmuz Pazartesi bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27-28 derece olacak. Gece sıcaklıkları 19-20 derece civarında olacak.

Hava durumu değişkenlik göstereceğinden, açık hava etkinlikleri planlayanların tahminleri kontrol etmeleri önemlidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve ceket giymek faydalı olacaktır. Güneşli günlerde cilt koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

24 Temmuz Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak, nem oranı yüksek ve sıcaklık farkları da dikkat gerektiriyor. Uygun kıyafet seçimi ve su tüketimi önemlidir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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