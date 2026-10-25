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Ordu Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Ordu hava durumu nasıl?

25 Ekim 2026'da Ordu'da hava durumu, ılımlı ve değişken bir seyir izliyor. Bulutlu gökyüzü altında sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde güneş ara ara kendini gösteriyor. Ancak, aniden gelebilecek hafif yağışlar dikkatle takip edilmeli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Planlarınızı bu havaya göre yaparak, dışarıda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ordu Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

25 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Ordu'daki hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Bugün sabah bulutlu bir gökyüzü ile başladık. İlerleyen saatlerde bazı bölgelerde hafif yağışlar görüldü. Termometreler, 19 ile 22 derece arasında sıcaklık gösteriyor. Bu sıcaklık, ılımlı bir hava olduğunu gösteriyor. Ordu'da deniz kenarında olmanın etkisiyle mülayim rüzgarlar hissediliyor. Bu hava durumu, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor.

Bugünkü hava genel olarak ılımlı ve değişken bir iklim hâkim. Güneş ışıkları, ara ara bulutların arasından sızıyor. Özellikle öğle saatlerinde keyifli anlar yaşanıyor. Hava durumunun dikkatli takip edilmesi gereken unsurları var. Aniden bastıran yağışlar bunlardan biri. Geçmiş günlerin hava raporlarına bakıldığında, hava koşullarının hızlı değişebileceği anlaşılıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer ılımlı havaların devam etmesi bekleniyor. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde, sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi dışarda geçirilen zamanları keyifli hale getirebilir. Ancak, hafif yağış olasılığı göz ardı edilmemeli. Gökyüzündeki bulutlar gün boyunca etkili olmaya devam ediyor. Planlarınızı bu duruma göre yapmanızda yarar var.

Hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken aniden bastıran yağışlara karşı bir şemsiye almayı unutmayın. Rüzgârlı günler için uygun bir ceket giymek, dışarıdaki konforunuzu artıracaktır. Hava durumunu sürekli takip etmek kritik bir adımdır. Ordu'da yaşamın keyfini çıkarırken, hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, 25 Ekim 2026 tarihli hava durumu, değişken ve ılımlı bir iklim sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların yaşanması öngörülüyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler, doğru önlemlerle bu güzel havalarda keyifli anlar biriktirebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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