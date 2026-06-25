Ordu Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 25 Haziran 2026 Perşembe hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26-27 derece civarında. Gece ise 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %65-80 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 3-6 km/saat olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 25-26 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 16-17 derece civarında bekleniyor. Bu gün yer yer sağanaklar görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. 27 Haziran Cumartesi de benzer bir hava durumu yaşanacak. Gündüz hava sıcaklığı 24-25 derece olacak. Gece ise sıcaklık 15-16 derece civarında seyredecek. Bu günde sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir.

28 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı gündüz 23-24 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 12-13 derece seviyesine düşecek. Bu günde hafif yağmur bekleniyor. Yanınıza şemsiye almanızda fayda var.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmayı düşünebilirsiniz. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli oluncak, su birikintilerinden kaçınmalısınız. Gündüzleri güneşli ve ılık hava etkinlikler için ideal. Akşamları hava serinleyebileceğinden yanınıza ceket almanızda fayda var.