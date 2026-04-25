Ordu Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve sıcak geçecek. Sabah sıcaklığı 11 derece, öğle saatlerinde 15 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde bulutlu bir hava ile sıcaklık 12 dereceye inecek. Gece hafif yağış bekleniyor ve sıcaklık 10 derece olacak. Rüzgar sabah güneyden, gündüz doğudan esecek. Nem oranı akşam %75, gece %86 seviyesine yükselecek. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Seray Yalçın

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi, Ordu'da hava durumu açık ve sıcak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 11 derece. Hava genel olarak açık kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye inecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor.

Rüzgarlar, sabah saatlerinde güney yönünden esecek. Hız, saatte 8 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde doğu yönünden esecek. Bu saatte hız 11 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar yine doğu yönünden esecek. Hızı bu zaman diliminde 7 kilometre olacak. Gece saatlerinde güneybatı yönünden esecek rüzgar, saatte 4 kilometre hızla esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %67. Gündüz saatlerinde %60 olacak. Akşam saatlerinde nem %75'e yükselecek. Gece saatlerinde ise %86 seviyesine çıkacak. Ordu'da bugün genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu günde sıcaklık 20 derece civarında olacak. 27 Nisan Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık bu gün 13 derece civarında olacak. 28 Nisan Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık ise 11 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekiyor. Islanmamak için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

