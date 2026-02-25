HABER

Ordu Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca bulutlu hava etkili olacak, aralıklı yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 ile 4 derece arasında, öğle saatlerinde ise 4 ile 9 derece aralığında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşecek. Nem oranı değişkenlik gösterecek, rüzgarın hızı da zaman zaman artış gösterecek. Soğuk havaya karşı dikkatli olmak önem taşıyor.

Simay Özmen

Ordu'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca hava çok bulutlu kalacak. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 1 ile 4 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 4 ile 9 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 ile 4 derece aralığına düşecek. Nem oranı da gün içinde değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde nem %68 seviyelerinde. Akşam saatlerinde ise nem %84'e kadar yükselecek. Rüzgarın ortalama hızı sabah saatlerinde 13 km/saat. Akşam saatlerinde ise 14 km/saat olacak. Zaman zaman rüzgar hızı 32 km/saat'e ulaşacak. Gün boyunca bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam ve gece saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması öneriliyor.

26 Şubat Perşembe günü hava durumu daha da soğuyacak. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 1 ile 3 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde 3 ile 5 derece arasında değişim gösterecek. Perşembe günü yağışların devam etmesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında olacak. Kar yağışı geçişleri görülebilir. Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Karla karışık yağmur bekleniyor.

Bu dönemde akşam ve gece saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle dikkatli olunması önerilmektedir. Özellikle astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarıda vakit geçirirken dikkat etmeleri gerekmektedir.

