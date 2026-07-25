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Ordu Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, sıcaklıkların 20-22 derece arasında değişmesiyle dikkat çekiyor. Gün boyunca bulutlu ve yer yer yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız önemlidir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek ve uygun kıyafetler tercih etmek gerekecek. Hava durumunu kontrol ederek plan yapmanız faydalı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli bir konudur. Hava sıcaklığının 20 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Yer yer yağışlı koşullar görülecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgarın hızı 3 - 5 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %80 - %90 arasında değişecek. Bu yüksek nem, hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir. Nemden korunmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edin.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu aşağıdaki gibi olacak. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 18 - 20 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle yağışlı olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 19 - 21 derece arasında olacak. Hava genellikle açık olacak. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 20 - 22 derece arasında olacak. Gün boyunca hava açık olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmez kıyafetler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Açık hava aktiviteleri için hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafet ve ekipmanla hazırlıklı olun.

Ordu'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve nemli olacak. Sıcaklık 20 - 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Yağışlı ve açık hava koşulları arasında geçişler olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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