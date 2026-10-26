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Ordu Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

26 Ekim 2026 tarihinde Ordu'da hava durumu, bölgedeki iklim özelliklerini sergiliyor. Gün boyunca 20 derece civarında sıcaklıklar ve hafif rüzgarlarla keyifli bir atmosfer var. Hafif bulutlu ve güneşli havada, sabah serinliği hissediliyor. Öğle saatlerinde ısınan hava, akşam saatlerinde tekrar soğumakta. Gelecek günlerde ise 19-22 derece arasında değişen sıcaklıklar ve hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda olanların uygun kıyafetler seçmesi önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

26 Ekim 2026 tarihinde Ordu'da hava durumu, bölgenin iklim özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca yumuşak bir atmosfer var. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrediyor. Hafif rüzgarlar, bu güzel şehrin havasını daha keyifli hale getiriyor. Bugün, hafif bulutlu ve ara ara güneşli bir gün yaşıyoruz. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık daha ılıman hale geliyor. Akşam saatlerinde hava biraz daha soğuyor. Sıcaklık 17-18 dereceye gerileyebilir. Dışarı çıkacak olanlara hafif ceket önerilebilir.

Gelecek günlerde Ordu'da bazı değişiklikler bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 19-22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu hafta genel olarak hafif yağışlar yaşanabilir. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri dikkatli olmakta fayda var. Beklenen hafif yağışlara hazırlıklı olunmalı.

Bu süreçte hava koşullarında değişkenlik olabilir. Aşırı sıcak havaların ardından soğuk günler geliyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalanların ortam havasını tazelemesi sağlıklı yaşam için önemli. Ayrıca dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler seçmelidir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı koruyucu önlemler almak gerekebilir.

Erken saatlerde dışarıda yürüyüş yapmayı planlayanlar, havanın serin olduğunu unutmamalıdır. Akşam seanslarında sıcaklık düşer. Bu durum, soğuk algınlığını tetikleyebilir. Tedbir almak iyi bir fikirdir. Ordu'da yaşayanlar ya da ziyaret edenler, bu güzel havaya dikkat etmelidir. Anlık değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sonuç olarak, 26 Ekim 2026 tarihinde Ordu'da keyifli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarına karşı önlemleri almak gereklidir. Ordu’da Karadeniz'in ikliminin tadını çıkarmak harika bir fırsattır. Güzel havanın tadını çıkarmak için hazırlıklı olmanız yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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