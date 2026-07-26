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Ordu Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da hava durumu bugün değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 25 - 26 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olabilir. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil bir seyir izlerken, 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde 27 - 28 dereceyi bulacak sıcaklıklar bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü ise sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu takip etmek önemli.

Ordu Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 - 26 derece civarında olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. 27 Temmuz Pazartesi ve 28 Temmuz Salı günleri; bol güneş ışığı altında, gündüz sıcaklıkları 27 - 28 derece bekleniyor. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.

29 Temmuz Çarşamba günü hava koşulları değişebilir. Yer yer sağanak yağışların görülme ihtimali var. Planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak takip etmelisiniz. Gerektiğinde hazırlıklı olmanız önemlidir.

Ordu'da bugünkü hava durumu değişken olacak. Gündüz 25 - 26 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde ise hava daha stabil. 27 - 28 Temmuz tarihlerinde bol güneş ışığı ve 27 - 28 derece sıcaklık bekleniyor. 29 Temmuz'da yer yer sağanakların görülme ihtimali var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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