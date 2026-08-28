Ordu Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu, 28 Ağustos 2026 tarihinde sıcak bir hava ile karşılaşacak. Bu hava, Karadeniz’in muhteşem atmosferiyle birleşecek. Sıcaklık ortalamasının 20 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Öğle saatlerine gelindiğinde sıcaklık artmaya başlayacak. Öğleden sonra sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Yer yer hafif yağışların etkili olabileceği de belirtiliyor. Bu durum, Ordu’nun doğal güzelliklerini canlandıracak. Yeşilin tonları arasındaki uyum gözler önüne serilecek.

Bugünkü hava durumu düşündüğümüzde, nem oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Özellikle kıyı kesiminde boğucu bir his ortaya çıkabilir. Dışarıda zaman geçirecek olanların hafif kıyafetler tercih etmesi akıllıca olur. Gün içinde, kıyıya yakın bölgelerde hafif rüzgarlar olabilir. Bu rüzgarlar, sıcaklıktan kaynaklı bunaltıcı hissi hafifletebilir. Ancak, yüksek nem ile birleştiğinde serinletici etkisini kaybeder.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların benzer seviyelerde kalması bekleniyor. Zaman zaman yağışlı hava durumu yaşanabilir. Hafta sonuna yaklaşırken, hızlı hava değişimlerine dikkat etmek önemli. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu dikkate almak gerekecek. Ani hava değişimleri, dış mekan aktivitelerini olumsuz etkileyebilir.

Ordu'da hava koşullarına uyum sağlamak için yanında bir şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Ani bastıran yağışlar karşısında hazırlıklı olmak, günün keyfini artırır. Nemli havalarda cilt kurumasını önlemek için uygun nemlendirici ürünler kullanılması önerilir. Dışarıda olacağınız zaman hava tahminlerini takip etmek hayati önem taşır.

Ordu'daki keyifli yaz atmosferinde sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek mümkün. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki tahminler doğrultusunda planlar yaparken doğanın tadını çıkarabilirsiniz.