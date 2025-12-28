HABER

Ordu Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 28 Aralık 2025 tarihinde hava durumu, ilçelere göre farklılık göstermektedir. Altınordu ve Fatsa'da sıcaklık 5-8 derece arasında beklenirken, Gölköy'de 1 derece civarında olacaktır. Kıyı bölgeleri genellikle güneşli olacaktır. İç kesimlerde ise hafif yağmur etkili olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuması ve yağışların artması öngörülüyor. Yağışlı hava nedeniyle önlem alınması önerilmektedir.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, farklı ilçelerde değişiklik göstermektedir. Altınordu'da hava sıcaklığının 5 derece civarında olması bekleniyor. Fatsa'da ise sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gölköy'de hava sıcaklığının 1 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu farklılıklar, Ordu'nun coğrafi yapısından kaynaklanmaktadır.

Ordu genelinde hava koşulları da farklılıklar göstermektedir. Altınordu ve Fatsa gibi kıyı bölgeleri genellikle açık ve güneşli olacak. Gölköy gibi iç kesimlerde ise hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Böylece, Ordu'da bugünkü hava durumu bağlı bulunduğunuz ilçeye göre değişecektir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava koşullarının daha da soğuması beklenmektedir. Yağışların artması da öngörülüyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İç kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Böylelikle, Ordu'da hava durumu coğrafi özelliklere bağlı olarak farklılaşacaktır.

Bu dönemde Ordu'da hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. İç kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunduğu için dikkatli olunmalıdır. Yolculuk yapanların araçlarının kış koşullarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Kıyı bölgelerindeki yağışlı hava koşulları nedeniyle su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır.

Ordu'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, bulunduğunuz ilçeye bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da soğuması ve yağışların artması bekleniyor. Bu nedenle Ordu'da hava durumu ile ilgili güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da büyük bir önem taşımaktadır.

