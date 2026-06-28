Ordu Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle çok bulutlu olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 26 ile 28 derece arasında olacak. Salı günü sıcaklık aynı aralıkta kalacak. Çarşamba günü ise sıcaklık 27 ile 29 derece arasında ölçülecek. Bu günlerde hava bol güneş ışığı alacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler seçmek önemlidir.