Ordu Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı. Ordu'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2 km. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu biraz değişecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 ile 27 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü de sağanaklar görülecek. Sıcaklık yine 19 ile 27 derece arasında kalacak. 31 Temmuz Cuma günü daha az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22 ile 27 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmak lazım. Özellikle 29 ve 30 Temmuz'da yağışlı havaya hazırlıklı olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, bu tarihlerde şemsiye veya yağmurluk almak iyi bir fikir. Ayrıca, hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında değişiyor. Rahat kıyafetler seçilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

Ordu'da 28 Temmuz'da güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı günlere hazırlıklı olmak önemli. Uygun kıyafetleri seçmek de dikkate alınmalı.