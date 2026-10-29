Ordu Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

29 Ekim 2026 tarihinde Ordu'da hava durumu değişken. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Bu sıcaklık aralığı mevsim normalleri içinde. Gün içinde etkili olan rüzgar, havanın serinlemesine sebep olabiliyor. Zaman zaman görülen bulutlar, hava koşullarına dinamizm katıyor. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, kıyafetlerinizi buna göre seçin. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kalın bir ceket almanızda yarar var.

Gün boyunca değişken hava koşulları dikkat çekiyor. Özellikle öğle saatlerinde ılık hava var. Güneşin sıcak yüzü görülüyor. Ancak akşam saatlerinde serin rüzgarlar hissediliyor. Bu değişimler, Ordu'daki doğal güzellikleri etkileyebilir. Yine deniz manzaralarını izlemek isteyenler için dikkatli olunması gerekir. Yetkililerin uyarılarına dikkat edilmeli. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda bulunmaktan kaçınmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişken olacak. Cumartesi ve Pazar günlerinde 20 ile 23 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Bu günlerde yer yer yağışlı hava tahmin ediliyor. Özellikle açık alan aktiviteleri planlayanların dikkatli olması büyük önem taşıyor. Hava durumunu yakından takip etmek önemli. Havanın durumu hakkında bilgi sahibi olmak keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

Bu hafta sonu Ordu'nun doğal güzelliklerini yaşayacak olanlara önerim var. Hava durumunu sürekli kontrol edin. Doğru kıyafetleri seçmeyi ihmal etmeyin. Eğer yağışlı bir hava ile karşılaşırsanız, planlarınızı erteleyin. Daha kapalı alanlarda zaman geçirmek iyi bir seçenek olabilir. Bu şekilde doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Kendinizi kötü hava koşullarından koruyabilirsiniz. Ordu’nun muhteşem manzaraları her durumda sizleri bekliyor.