Ordu hava durumu 29 Nisan Salı! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, alçak bulutlar ile yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C, gece ise en düşük sıcaklık 6°C olarak öngörülmektedir. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde ıslak zeminlere ve düşük görüş mesafesine neden olabilir.

30 Nisan Çarşamba günü hava durumu sağanak yağışlarla devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece 7°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü, bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 14°C, gece 8°C seviyelerinde olacak. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 13°C, gece ise 9°C olarak tahmin ediliyor.

Yağışların artması ile zeminlerin kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi muhtemeldir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken temkinli hareket edilmelidir. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ordu'nun iklimi, yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Nisan ayında ortalama sıcaklık 5.5°C'dir. Yağış miktarı ise 116 mm civarındadır. Bu nedenle, yağmurlu günlere hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, kişisel güvenlik ve günlük yaşam açısından önemlidir.