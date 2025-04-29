HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu hava durumu 29 Nisan Salı! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 29 Nisan Salı hava durumu merak ediliyor. Bugün Ordu'da hava durumu alçak bulutlar ile yağmurlu olacak.

Ordu hava durumu 29 Nisan Salı! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Ordu'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, alçak bulutlar ile yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C, gece ise en düşük sıcaklık 6°C olarak öngörülmektedir. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde ıslak zeminlere ve düşük görüş mesafesine neden olabilir.

30 Nisan Çarşamba günü hava durumu sağanak yağışlarla devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 11°C, gece 7°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü, bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 14°C, gece 8°C seviyelerinde olacak. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 13°C, gece ise 9°C olarak tahmin ediliyor.

Yağışların artması ile zeminlerin kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi muhtemeldir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken temkinli hareket edilmelidir. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ordu'nun iklimi, yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Nisan ayında ortalama sıcaklık 5.5°C'dir. Yağış miktarı ise 116 mm civarındadır. Bu nedenle, yağmurlu günlere hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, kişisel güvenlik ve günlük yaşam açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrailli bakandan skandal sözler: 12 ay daha devam edecekİsrailli bakandan skandal sözler: 12 ay daha devam edecek
Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılarTırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor!

Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar

Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.