Ordu Hava Durumu! 30 Aralık Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 30 Aralık 2025 Salı günü sakin ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün sıcaklığı 6 derece, gece sıcaklığı ise 1 derece civarında olacak. Ancak, 31 Aralık'ta kısa süreli sağanaklar, 1 Ocak'ta hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Soğuk günlerde uygun giyinmek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak önem taşıyor. Sürücülerinin yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmesi ve gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Devrim Karadağ

Ordu'da 30 Aralık 2025 Salı hava durumu, sakin ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında. Gece ise 1 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum, Ordu'nun hava koşullarını ılıman ve rahat şekilde tanımlıyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında seyredecek. 1 Ocak Perşembe hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece, gece sıcaklığı -3 derece olacak. 2 Ocak Cuma güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece, gece -5 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Ayrıca 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağışlı günlerde dikkatli olunmalı. Sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Gerekli önlemleri almak da önemli. Karla kaplı zeminlerde kayma riski bulunuyor. Hız limitlerine uyulması gerektiği unutulmamalı.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

