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Ordu Hava Durumu! 30 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 30 Haziran 2026 Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27-28 derece, gece sıcaklığı ise 15-16 derece olacak. Rüzgar hızı 2-3 km/saat civarında kalırken, nem oranı %60-65 arasında değişecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Tüm açık hava aktivitelerinde güneşten korunmak önemlidir. Su tüketimi ve uygun giyinme sağlık açısından dikkate alınmalıdır.

Ordu Hava Durumu! 30 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 30 Haziran 2026 Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 15-16 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2-3 km/saat civarında olacak. Nem oranı, %60-65 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 27-28 derece olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise 28-29 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 15-16 derece arasında değişecek. Rüzgar hızları 2-3 km/saat civarında kalacak. Nem oranları yine %60-65 arasında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem sunuyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Rüzgar hızlarının düşük olması nedeniyle su sporları yaparken dikkatli olunmalıdır. Suya girmeden önce hava koşulları kontrol edilmelidir.

Ordu'da 30 Haziran ve takip eden günlerde hava durumu oldukça uygun görünüyor. Açık hava etkinlikleri ve tatil planları için elverişli bir dönemdir. Güneşin etkisini en aza indirmek önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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