Ordu Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Hava serin. Gündüz sıcaklığı 17 ile 19 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 9 ile 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu koşullar, Ordu'da serin bir hava olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 31 Mayıs Pazar günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. O gün açık bir hava bekleniyor. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 23 ile 24 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 2 Haziran Salı günü ise hava sıcaklığının 23 derece civarında olacağı öngörülüyor. Kısa süreli sağanaklar yaşanabilir.

Serin ve hafif yağmurlu günlerde giysilerin kat kat olması önemlidir. Su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere dikkat etmeli. Uygun ayakkabılar giymek büyük önem taşır. Sürücüler, yağmurlu koşullarda hız limitlerine uymalıdır. Takip mesafesini artırmak da gereklidir. Bu önlemler, Ordu'daki hava koşullarına hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.