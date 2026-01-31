HABER

Ordu Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık en düşük 7°C, en yüksek 14°C olacak. Bu tarihte nem oranı %72, rüzgar hızı ise saatte 5.4 km olarak tahmin ediliyor. 1 Şubat Pazar gününde kapalı bir hava bekleniyor. 2 Şubat'ta ise yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmanız önerilir.

Taner Şahin

Ordu'da 31 Ocak 2026 Cumartesi hava durumu, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Hava nasıl olacak? Ordu hava durumu tahminlerine göre, 31 Ocak Cumartesi gününde koşullar şu şekilde olacak.

Kumbaşı, Ordu Perşembe Yolu 52, 52100 Altınordu için hava durumu, bulutlu ve 10°C. Günlük tahminler ise şöyle. Cumartesi, 31 Ocak: En düşük 7°C, en yüksek 14°C, açıklama bulutlu. Pazar, 1 Şubat: En düşük 7°C, en yüksek 11°C, açıklama alçak bulutlar. Pazartesi, 2 Şubat: En düşük 4°C, en yüksek 18°C, açıklama yer yer sağanaklar.

Ordu'da 31 Ocak'ta hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %72. Rüzgar hızı saatte 5.4 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:40, gün batımı ise 17:44.

Bir sonraki günler için hava durumu nasıl? 1 Şubat Pazar, kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. 2 Şubat Pazartesi, yer yer sağanaklar olacak. Sıcaklıklar 4 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken, şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olur. Nem oranı yüksek olduğunda, solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat etmekte yarar var.

Ordu'da 31 Ocak 2026 Cumartesi hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları görülecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

