NATO üyesi Finlandiya'dan nükleer silah kararı: Konuşlandırılmasına izin verecekler

NATO üyesi Finlandiya nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir karara imza atacak. Finlandiya hükümetinin, topraklarında nükleer silah bulundurma yasağını kaldırmayı ve savaş zamanında bunların konuşlandırılmasına izin vermeyi planladığı bildirildi.

Metin Yamaner

Rusya'ya sınırı olan ülkelerden Finlandiya'da nükleer silahlarla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor.

RUSYA'YA KARŞI CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİRME

Finlandiye hükümeti, topraklarında nükleer silah bulundurma yasağını kaldırmayı ve savaş zamanında bunların konuşlandırılmasına izin vermeyi planlıyor. Bu değişiklikle Finlandiya'yı nükleer silahları yalnızca barış zamanında kısıtlayan diğer İskandinav NATO üyeleriyle aynı statüye getirecek.

NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcılığını güçlendirme gerekçesiyle sunulan değişiklik önerisinin parlamentoda onaylanması bekleniyor.

FİNLANDİYA 2023 YILINDA NATO ÜYESİ OLDU

Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile birlikte 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. 28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart’ta Macaristan Meclisi, Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. TBMM’deki onay da 30 Mart’ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.

Böylece Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

