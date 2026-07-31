Ordu Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Ordu'da hava durumu ılımandır. Hava sıcaklıkları 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 22 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 4 metre/saniye arasında olacak. Nem oranı %56 civarında kalacak. Bu durum, Ordu'da rahatlatıcı ve serinletici bir hava olacağını gösteriyor.

Gelecek günlerde, 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar günlerinde, hava sıcaklıkları 21 ile 27 derece arasında değişecek. Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu, Ordu'da hava koşullarının ılıman ve keyifli olacağına işaret ediyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu serin tutmayı unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

Sonuç olarak, Ordu'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu keyifli ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi beklenmektedir. Bu havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.