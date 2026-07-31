HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar 20 ile 26 derecede seyrederken, gündüz saatlerinde hava kısmen güneşli ve bulutlu olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 3 ile 4 metre/saniye olarak ölçülürken, nem oranı %56 civarındadır. Gelecek günlerde de keyifli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerine katılarak bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz.

Ordu Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Ordu'da hava durumu ılımandır. Hava sıcaklıkları 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 22 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 4 metre/saniye arasında olacak. Nem oranı %56 civarında kalacak. Bu durum, Ordu'da rahatlatıcı ve serinletici bir hava olacağını gösteriyor.

Gelecek günlerde, 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar günlerinde, hava sıcaklıkları 21 ile 27 derece arasında değişecek. Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu, Ordu'da hava koşullarının ılıman ve keyifli olacağına işaret ediyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu serin tutmayı unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

Sonuç olarak, Ordu'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu keyifli ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi beklenmektedir. Bu havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'tarihi' diyerek ilan etti! Kısa sürede yalanlama geldiTrump 'tarihi' diyerek ilan etti! Kısa sürede yalanlama geldi
Yabancı cismin patlaması sonucu orman yangını çıktıYabancı cismin patlaması sonucu orman yangını çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.