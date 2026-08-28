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Ordu’da 3 gün denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği uyarısı üzerine 29- 31 Ağustos tarihleri arasında 3 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Ordu’da 3 gün denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği uyarısı üzerine 29- 31 Ağustos tarihleri arasında 3 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ordu Meteoroloji Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıya göre; 29-30-31 Ağustos tarihlerinde ilimiz genelinde sahillerde, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği tahmin edilmektedir.

Ordu’da 3 gün denize girmek yasaklandı 1

Alınan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 29-30-31 Ağustos'ta ilimiz genelinde denize girmek yasaklandı. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Ordu deniz yasak
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