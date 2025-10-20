HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu’da 68. gölet tamamlandı

Ordu’da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşması muhtemel kuraklığa karşı tedbir amacıyla 68 adet gölet inşası tamamlandı.

Ordu’da 68. gölet tamamlandı

Ordu’da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşması muhtemel kuraklığa karşı tedbir amacıyla 68 adet gölet inşası tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da adeta gölet devrimi yaptıklarını ifade ederek, yapılan bu gölet ve barajların ekolojik sisteme de büyük katkısının olduğunu belirtti.
Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ordu’da 68 gölet tamamlanarak hizmete alındı. 13 ilçede tamamlanan göletlere ilerleyen zamanlarda yenileri daha eklenerek ilçelerin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısının önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan göletler ise, Akkuş 1, Altınordu 8 Aybastı 6, Çatalpınar 3, Çaybaşı 1, Gölköy 7, Gürgentepe 1, İkizce 1, Kabataş 5, Korgan 12, Kumru 2, Mesudiye 19 ve Perşembe 2 olmak üzere toplam 68 gölet tamamlanarak hizmete sunuldu.
Yapılan göletlerin Ordu’da adeta devrim niteliğinde olduğunun altını çizen Başkan Güler, "Ordu’da büyük bir gölet çalışması başlattık. Başlattığımız bu gölet devrimi ilçelerimizin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısını en aza indirecek. Bunun yanında ilçelerimizdeki yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Ayrıca bu göletler, içme suyunun yanında turizme de büyük katkı sunacak" dedi.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ilçelere yeni göletler kazandırmak için çalışmalara devam ediyor.

Ordu’da 68. gölet tamamlandı 1

Ordu’da 68. gölet tamamlandı 2

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'dan F-35 kararı! Almanya'dan F-35 kararı!
Ankara'da bu şekilde dolaşınca gözaltına alınmıştı! İşte ifadesi...Ankara'da bu şekilde dolaşınca gözaltına alınmıştı! İşte ifadesi...

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.