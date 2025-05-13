Ordu’da asılı halde bulunan genç kadının kocası tutuklandı

İlçenin Aşıklı Mahallesi’nde 11 Mayıs ’Anneler Günü’nde meydana gelen olayda Arzu A. (20), evinin yakınındaki ağaçta asılı halde bulundu. bunun üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde yapılan detaylı incelemelerin ardından genç kadının eşi C.A. ve kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı. Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, C.A.’nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" yönünde detaylara ulaşıldı. Aynı zamanda, kayınvalide K.A.’nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C. ve anne K. Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide ise "gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)