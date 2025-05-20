Ordu’da boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerden biri hayatını kaybetti

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Mayıs Yedisi dolayısıyla kumsala geldi. Bu esnada öğrencilerden Y.K., Orhan Kadirhan Bilkay (17) ve A.Ö. denize girdi, bir süre sonra rip akıntısına kapıldı. Durumu fark eden diğer öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından Y.K. ve A.Ö. sudan çıkartıldı, bir süre devam eden çalışmaların ardından da Orhan Kadirhan Bilkay sudan çıkartıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki öğrencinin ise tedavileri devam ediyor.

(İHA)