Ordu’da ’change araç’ operasyonu: 3 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, ’resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçları kapsamında, şüpheli şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yurt içinden temin edilen ağır hasarlı ve kullanılamaz durumdaki araçlara ait şasi numaralarının, gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle ’change’ yapılarak kullanıldığı tespit edildi.

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanırken 1 şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır