Ordu’da iş makinesinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, E.A. (36) yönetimindeki belediyeye ait kar küreme aracı, Ardıç Mahallesi’nde temizlik yaptığı esnada Mesut Keskin (67) iş makinesinin arka kısmına geçti. Bu esnada geri manevra yapan iş makinesi Keskin’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü E.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır