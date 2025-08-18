HABER

Ordu’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Lacivert’in kullandığı 52 ADC 789 plakalı kamyonet, kavşakta Uğur Arslantürk yönetimindeki 59 LT 821 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Uğur Arslantürk ve araçta bulunan Hatice, Alparslan, Narin Arslantürk ile Ayşe Dursun yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ünye’deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Ordu
