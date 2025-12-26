Ordu’da polis ekiplerinden trafik denetimleri

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde ekipler, araçları durdurarak sürücü belgesi kontrolü ve emniyet kemeri kontrolü yaptı. Yapılan incelemelerde 20 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 1 sürücüye ise aracının muayenesi olmadığı gerekçesiyle toplamda 59 bin 381 lira para cezası kesildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır