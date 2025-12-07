Ordu’da yaban ördekleri şöleni: 11 kuşluk sürü görüntülendi

Ünye ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaşandığı günlerde sahil kıyısında rastlanan ilginç bir doğa olayı, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Liseler Mahallesi sahil kıyısı Atatürk Parkı çevresinde, yaklaşık 11 adet yaban ördeğinden oluşan bir sürünün denizde yüzmesi ve ardından uçarak bölgeden ayrılması, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Daha önce zaman zaman yunus balıklarının görsel şölenine ev sahipliği yapan Ünye sahili, bu kez yaban ördeklerini misafir etti. Atatürk Parkı sahilinin açıklarında sürü halinde yüzerek ilerleyen ördekler, doğanın sunduğu eşsiz ve renkli görüntüler oluşturdu.

Çevredeki vatandaşlar, bu beklenmedik misafirleri hızla cep telefonlarına sarılarak kaydetti. Ördekler, bir süre denizin üzerinde toplu halde görüldükten sonra topluca havalanarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır