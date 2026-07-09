Ordu’nun 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ilin batı kesimlerinde yer alan Fatsa ve Ünye ilçesinde saat 13.00’den sonra kuvvetli rüzgara bağlı olarak gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceği tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 9 Temmuz Perşembe günü Fatsa ve Ünye ilçesinde saat 13.00’ten sonra denize girmenin yasaklandığı belirtilerek, vatandaşların can güvenliği için bu karara uymaları gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır