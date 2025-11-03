Ülkemizde organ bekleyen hasta sayısı oldukça yüksektir. Organ nakli gerektiren hastalıklar arasında böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer yetmezlikleri her geçen yıl artış gösterdiğinden talebi karşılamada yetersiz kalınmaktadır. Ülkemizde birçok insan sağlığına kavuşabilmek için uzun süre organ bağışı sırasının kendisine gelmesini beklemektedir. Organ bağışı konusunda yaşanan sorunlardan biri ise toplumdaki bilgi eksikliği ve bazı yanlış inanışlardır. Bu noktada organ nakli sürecinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Organ bağışı nedir, nasıl yapılır?

Organ bağışı 18 yaşını doldurmuş akli dengesi yerinde olan bireylerin bilinçli ve özgür iradeleriyle organlarının bir kısmını ya da tamamını kullanılmak üzere bağışlamasıdır. Bu bağış diğer hastalar tarafından yaşamın bir armağanı olarak görülür. Çünkü bir kişinin yaptığı tek bir bağış bile birden fazla insana yeniden yaşama şansı verebilir.

Organ bağışında bulunmak isteyen kişiler gerekli yasal şartları sağladığı takdirde kolayca başvuru yapabilir. Organ bağışı işlemleri hiçbir şekilde zorunlu değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayanır. Kişiler isterse belirli organlarını bağışlayabilirler. Bununla beraber vefatından sonra kullanılmak üzere tüm organlarını bağışlama kararını da verebilirler.

Tıbbi açıdan bakıldığında organ bağışı tedavi edilemeyen organlar için uygulanan en etkili yöntemdir. Medikal tedaviye rağmen görevini yerine getiremeyen bir organ cerrahi bir operasyonla çıkarılır. Ardından sağlıklı bir donörden alınan yeni organ nakil yöntemiyle hastaya aktarılır. Bu sayede alıcı hastanın yaşam kalitesi artar ve çoğu zaman hayatı kurtulur.

Böbrek gibi bazı organlar sağlıklı bireylerden canlı olarak da alınabilir. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan organlar ise uygun tıbbi koşullarda nakil bekleyen hastalara aktarılır. Günümüzde dünyada ve Türkiye’de yapılan organ nakillerinin büyük bir bölümü canlı vericiler sayesinde gerçekleşmektedir. Toplumdaki bilinç düzeyinin artmasıyla beraber kadavra donör bağışlarının da giderek arttığı gözlemlenmektedir.

Ölüm sonrası organ bağışında bulunmak oldukça basit işlemlerden oluşur. Bunun için kişilerin birkaç dakikalarını ayırması yeterlidir. Öldükten sonra organlarını bağışlamak isteyen kişiler Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri, devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve semt polikliniklerinde bulunan organ nakli koordinatörlüklerine başvuru yapılabilirler.

Başvuru süreci ise oldukça basittir. Organ bağışında bulunmak isteyen kişi kimliğiyle birlikte ilgili kuruma gider ve organ bağış formunu doldurur. Bu formun geçerli sayılabilmesi için işlemin iki tanık huzurunda yapılması gerekir. Form doldurulup imzalandıktan sonra bağış bilgileri Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi’ne kaydedilir. Bu sayede kişinin ölmesi durumunda ve beyin ölümü gerçekleştiğinde önceden beyan ettiği bağış isteği dikkate alınır.