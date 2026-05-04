Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklıklar 25 dereceye çıkıyor! İl il hava durumu

Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Marmara ve Ege’de hissedilen kuvvetli poyrazın gün içinde etkisini kaybedeceğini belirtti. Anadolu’nun bazı bölgelerinde lodos ve toz taşınımı görülürken, Marmara’nın doğusu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Ankara’nın bazı ilçelerinde de kar ihtimali bulunduğunu ifade eden Şen, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların hızla yükselerek batı illerinden başlayıp yurt genelinde yaz havasına yaklaşacağını söyledi.

KUVVETLİ POYRAZ, LODOS VE TOZ TAŞINIMI

CNN TÜRK'te yer alan haberde Şen, dün Marmara Bölgesi’nde 70–80 km/saat hızına ulaşan rüzgârların ardından bugün de poyrazın etkili olacağını belirtti. Marmara ve Ege’de kuzeyli rüzgârın 60 km/saat hıza kadar çıkacağı, öğleden sonra ise etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Anadolu’nun diğer bölgelerinde Lodos rüzgârının etkili olduğunu söyleyen Şen, Gaziantep’teki hava olaylarının da lodos kaynaklı olduğunu belirtti. Bölgeye Arabistan üzerinden toz taşınımı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Şen, Marmara’nın doğusunda Düzce, Sakarya ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini söyledi. Doğu Karadeniz ile Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş çevrelerinde de sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Ankara’nın batı ve kuzey ilçelerinde ise bugün kar yağışı beklendiği ifade edildi. Uludağ, Kartepe, Keltepe ve Ilgaz çevrelerinde de kar yağışının devam ettiği aktarıldı.

SICAKLIKLAR HIZLA ARTIYOR

Prof. Dr. Şen, kuvvetli rüzgârların bugün son gün olduğunu belirterek, sistemin akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini söyledi.

Şen, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti. İstanbul’da sıcaklığın 16 dereceden başlayarak çarşamba günü 20 dereceye çıkacağı, hafta sonunda ise 24–25 dereceye ulaşacağı belirtildi. İzmir ve Antalya’da da benzer şekilde sıcaklıkların hafta sonuna doğru 24–26 derece bandına yükseleceği aktarıldı.

6 Mayıs Hıdırellez sonrası batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların tüm yurtta artacağı, havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

24 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji bazı iller için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. 24 il arasında, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Sakarya, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce yer aldı.