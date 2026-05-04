HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklıklar 25 dereceye çıkıyor! İl il hava durumu

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Marmara ve Ege’de etkili olan kuvvetli poyrazın gün içinde zayıflayacağını açıkladı. Yurt genelinde yağış ve yer yer kar beklenirken, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların hızla artarak 25 dereceye yaklaşacağı söyledi. İşte il il hava durumu tahminleri...

Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklıklar 25 dereceye çıkıyor! İl il hava durumu

Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Marmara ve Ege’de hissedilen kuvvetli poyrazın gün içinde etkisini kaybedeceğini belirtti. Anadolu’nun bazı bölgelerinde lodos ve toz taşınımı görülürken, Marmara’nın doğusu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Ankara’nın bazı ilçelerinde de kar ihtimali bulunduğunu ifade eden Şen, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların hızla yükselerek batı illerinden başlayıp yurt genelinde yaz havasına yaklaşacağını söyledi.

KUVVETLİ POYRAZ, LODOS VE TOZ TAŞINIMI

CNN TÜRK'te yer alan haberde Şen, dün Marmara Bölgesi’nde 70–80 km/saat hızına ulaşan rüzgârların ardından bugün de poyrazın etkili olacağını belirtti. Marmara ve Ege’de kuzeyli rüzgârın 60 km/saat hıza kadar çıkacağı, öğleden sonra ise etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Anadolu’nun diğer bölgelerinde Lodos rüzgârının etkili olduğunu söyleyen Şen, Gaziantep’teki hava olaylarının da lodos kaynaklı olduğunu belirtti. Bölgeye Arabistan üzerinden toz taşınımı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklıklar 25 dereceye çıkıyor! İl il hava durumu 1

YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Şen, Marmara’nın doğusunda Düzce, Sakarya ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini söyledi. Doğu Karadeniz ile Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş çevrelerinde de sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Ankara’nın batı ve kuzey ilçelerinde ise bugün kar yağışı beklendiği ifade edildi. Uludağ, Kartepe, Keltepe ve Ilgaz çevrelerinde de kar yağışının devam ettiği aktarıldı.

SICAKLIKLAR HIZLA ARTIYOR

Prof. Dr. Şen, kuvvetli rüzgârların bugün son gün olduğunu belirterek, sistemin akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini söyledi.

Şen, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ifade etti. İstanbul’da sıcaklığın 16 dereceden başlayarak çarşamba günü 20 dereceye çıkacağı, hafta sonunda ise 24–25 dereceye ulaşacağı belirtildi. İzmir ve Antalya’da da benzer şekilde sıcaklıkların hafta sonuna doğru 24–26 derece bandına yükseleceği aktarıldı.

6 Mayıs Hıdırellez sonrası batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların tüm yurtta artacağı, havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklıklar 25 dereceye çıkıyor! İl il hava durumu 2

24 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji bazı iller için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. 24 il arasında, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Sakarya, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce yer aldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendiYıldırımın minaresini yıktığı cami havadan görüntülendi
Aydın’da iki günde 30 aranan şahıs yakalandıAydın’da iki günde 30 aranan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Orhan Şen hava sıcaklıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ünlü hamburger devinde skandal!

Ünlü hamburger devinde skandal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.