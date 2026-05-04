Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla süren sağanak nedeniyle Mesudiye Mahallesi'ndeki Kanlıçay Deresi'nin debisi arttı. Yükselen suyun etkisiyle yan yolda çökme yaşandı, doğal gaz hattı ortaya çıktı.

Mahalle muhtarı İdris Gümüş, gazetecilere, akşamdan bu yana sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığını anlattı.

Yan yolun yıkıldığını belirten Gümüş, "Yol köprümüz yapıldıktan sonra açıldı. Doğal gaz hattının değişmesi ve borunun yan tarafa geçmesinden sonra kalkacaktı. Sabah 08.00'den beri ekipler, ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, DSİ, AGDAŞ koordineli şekilde tedbirlerini aldılar. Şu an bekliyoruz, gereken önlemler alındı." dedi.

Gümüş, tedbir amacıyla doğal gaz vanalarının kapatıldığını ve yolun çökmesiyle ortaya çıkan borunun, iş makinelerinin yardımıyla güvenli bölgeye alınacağını kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya sağanak sağanak yağış
