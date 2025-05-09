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81 ilde eş zamanlı ‘Orman Benim’ kampanyası! Bakan Yumaklı da katılacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "Orman Benim" kampanyası bu yıl da 9 Mayıs'ta (bugün) tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te 81 ilde eş zamanlı başlayacak etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bizzat katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de katılacağı İzmir'deki etkinlikte orman temizliği yapılacak.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle, orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Türkiye’de son 10 yılın verilerine göre, orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı nedenlerle meydana geliyor. Bu ciddi tabloya karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Orman Benim” kampanyası, 2025 yılında da güçlü bir katılımla devam ediyor.

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81 İLDE EŞ ZAMANLI KAMPANYA

Bugün İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek kampanya etkinliklerinde, orman içi ve çevresindeki yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar temizlenecek. Kampanya ile vatandaşların orman yangınlarının önlenmesinde doğrudan rol alması teşvik edilecek.

BAKAN YUMAKLI DA KATILACAK

İzmir’deki ana etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı da katılarak kampanyaya destek verecek. Tarım ve Orman Bakanı, bu katılımıyla sadece teknik önlemlerin değil, toplumsal birlik ve duyarlılığın da ne kadar önemli olduğunun altını çizecek.

Saat 14.00’te 81 ilde aynı anda yapılacak etkinlikle gençlerle birlikte ormanlardaki yanıcı maddeler temizlenecek. Bu kampanya, aynı zamanda yangınlara karşı farkındalık oluşturmak için yapılırken; Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da gençlerle İzmir’de orman temizliği yapacak.

Yangınlara neden olan ihmaller arasında; tarımsal atıkların yakılması, sönmemiş sigaraların doğaya atılması, kontrolsüz piknik ateşleri, enerji hatlarındaki ihmaller ve doğaya bırakılan cam/plastik gibi yanıcı atıklar yer alıyor.

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'ORMAN BENİM' KAMPANYASI BİR ÇAĞRI NİTELİĞİNDE

“Orman Benim” kampanyası, bu ihmal zincirine dur demek ve ormanların herkesin ortak emaneti olduğunu hatırlatmak için önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile orman yangınlarının sayısının azaltılması ve mevcut söndürme kapasitesinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı
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