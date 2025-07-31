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Orman Genel Müdürlüğü'nden İsmail Saymaz'ın 'yanmaz kıyafet' iddiasına yanıt

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci İsmail Saymaz'ın iddialarına yanıt verdi. Saymaz'ın, "Orman işçilerine yanmaz kıyafetler, Seyitgazi'deki yangında 10 kişi hayatını kaybettikten sonra dağıtıldı" iddiası yalanlandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden İsmail Saymaz'ın 'yanmaz kıyafet' iddiasına yanıt
Mustafa Fidan

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Halk TV haber sitesindeki yazısında orman işçilerinin yanmaz kıyafetler ve çeşitli konularda iddialarda bulunan İsmail Saymaz'a yanıt verdi.

Orman Genel Müdürlüğü nden İsmail Saymaz ın yanmaz kıyafet iddiasına yanıt 1

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN O İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Saymaz'ın halktv.com.tr adresinde yayınlanan yazısında orman işçilerinin yanmaz kıyafetleri, orman yolları ve şeritleriyle ilgili çalışmalar için araç tahsisi ve ormanlarla ilgili çalışma için gerekli araçların kiralanmasının yasaklanması gibi hususlardaki iddialarına Orman Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. İddiaları yalanlayan OGM, iddiaya konu detaylar hakkında rakamlarla açıklamalarda bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü nden İsmail Saymaz ın yanmaz kıyafet iddiasına yanıt 2

"YANMAZ KIYAFETLER YANGINDAN SONRA DAĞITILDI" İDDİASINA YANIT

Saymaz'ın "Orman işçilerine yanmaz kıyafetler, Seyitgazi'deki yangında 10 kişi hayatını kaybettikten sonra dağıtıldı" iddiasına yanıt veren Orman Genel Müdürlüğü, "Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personellerimizde yanmaya dayanıklı elbise bulunmaktadır. Yanmaya dayanıklı elbiseler, stok miktarına göre her yıl düzenli bir şekilde satın alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü nden İsmail Saymaz ın yanmaz kıyafet iddiasına yanıt 3

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Saymaz orman genel müdürlüğü orman yangınları
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