Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı: Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırıyor...

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kritik bir uyarı yayınladı. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 6 ila 12 derece arasında artması bekleniyor.

Bu durum, özellikle ormanlık alanlarda yangın riskini ciddi şekilde yükseltiyor. OGM yetkilileri, vatandaşları orman yangınlarına karşı son derece dikkatli olmaya çağırarak, en ufak bir ihmalin dahi büyük bir felakete dönüşebileceği konusunda uyardı.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

OGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek riskli bir döneme girildiği vurgulandı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu durum, orman yangınları riskini de beraberinde getiriyor. Lütfen bu dönemde ormanlık alanlarda ateş yakmamaya, sigara izmaritlerini yere atmamaya ve cam kırıklarını temizlemeye özen gösterin. Unutmayın, bir anlık dikkatsizliğiniz, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle piknik yaparken veya kamp kurarken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ateş yakılması zorunlu ise, etrafının taşlarla çevrilmesi ve söndürülmeden bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, ormanlık alanlarda mangal yakılmasının yasak olduğu bölgelerde bu yasağa uyulması büyük önem taşıyor. Rüzgarlı havalarda ateş yakmaktan kaçınılması ve yangın çıkması durumunda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Orman yangınlarının önlenmesinde vatandaşların duyarlılığı büyük önem taşıyor. Herhangi bir şüpheli durumda, yetkililere bilgi vermek, olası bir felaketin önüne geçilmesine yardımcı olabilir. OGM, yangınlarla mücadele için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Helikopterler, uçaklar ve kara araçlarından oluşan geniş bir filo, olası yangınlara müdahale etmek için hazır bekliyor. Ancak, en iyi mücadele, yangınların çıkmasını önlemektir. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve sorumlu davranması, ormanlarımızın korunması için hayati önem taşıyor.