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Orman yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orman yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesi Tetirli Mahallesi ile Aşağısöğütlü Köyü arasındaki ormanlık alanda yangın başladı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarını Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz olay yerinde takip etti.

Yangına müdahalede Gölbaşı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ve ekipler görev aldı. Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su takviyesi yaparken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Orman yangını korkuttu 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman orman yangını
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