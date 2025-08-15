HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Orman yangını köye indi: "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız"

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını, bazı noktalarda yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin sirayet ettiği bir evi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşın, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" dediği duyuldu.

Orman yangını köye indi: "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız"

İlçeye bağlı Suludere mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle Akçat köyündeki bazı evlere ulaştı. Akçat köyünde çekildiği belirtilen bir görüntüde, alevlerin bir eve sirayet ettiği ve vatandaşın hortumla müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntüyü çeken kişinin, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" sözleri kayıtlara yansıdı.

Orman yangını köye indi: "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" 1

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle alevleri yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak ve yangını kontrol altına almak için yoğun çabası devam ediyor.

Orman yangını köye indi: "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böbreğinden 100'e yakın taş çıktı!Böbreğinden 100'e yakın taş çıktı!
Yeni bilimsel araştırma: Kanser riskini artırıyor! Yeni bilimsel araştırma: Kanser riskini artırıyor!

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Gök kızıla büründü! İki ilde orman yangını

Gök kızıla büründü! İki ilde orman yangını

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.