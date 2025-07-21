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Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

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Türkiye'nin orman yangınlarıyla sınavı devam ediyor. Son haber Sakarya'dan geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim alanına sıçradı ve bir mahalle tahliye edildi. 3 ev tamamen yanarak küle döndü. Yanan ormanlık alanın içindeki hayvanların çığlıkları ise duyanları kahretti. Çok sayıda hayvan yangında can verdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu. Ekipler, bir yandan ormanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da bölgedeki evlere sıçramaması için seferber oldu. Öte yandan ormanlık alandaki hayvanların sesleri ise duyanları kahretti. Çok sayıda hayvan acı çığlıklar içinde can verdi.

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 1

YİNE YANGIN YİNE RÜZGAR

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi. Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor.

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 2

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kalarak yeşil vatanın yanmasını önlemeye çalışıyor.

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 3

"MAHALLE TAMAMEN BOŞALTILDI"

Taşoluk Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına katılan mahalle sakini Mustafa Çam, "Bu mahallede soğutma çalışmasını bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı, 3 ev yandı. Mahalle tamamen boşaltıldı, şu anda tehlike yok öyle gözüküyor" dedi.

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 4

HAYVANLARIN SESLERİ KAHRETTİ

Yangında çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak can verdi. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, alevlerin arasında mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çaba gösterdi.

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 5

Ancak alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın yangın bölgesinden yükselen acı dolu sesleri yürekleri dağladı. Bir vatandaş görüntüleri çekerken 'eyvah' demekten kendini alamadı.

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 6

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için mücadelesi sürerken, doğada büyük bir tahribat meydana geldiği belirtildi.

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 7

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 8

Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi 9
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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yangın Sakarya orman yangını hayvan
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