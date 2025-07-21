Orman yangını yerleşim alanına sıçradı! Evler yanarak kül oldu... Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu. Ekipler, bir yandan ormanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da bölgedeki evlere sıçramaması için seferber oldu. Öte yandan ormanlık alandaki hayvanların sesleri ise duyanları kahretti. Çok sayıda hayvan acı çığlıklar içinde can verdi.

YİNE YANGIN YİNE RÜZGAR

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi. Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kalarak yeşil vatanın yanmasını önlemeye çalışıyor.

"MAHALLE TAMAMEN BOŞALTILDI"

Taşoluk Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına katılan mahalle sakini Mustafa Çam, "Bu mahallede soğutma çalışmasını bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı, 3 ev yandı. Mahalle tamamen boşaltıldı, şu anda tehlike yok öyle gözüküyor" dedi.

HAYVANLARIN SESLERİ KAHRETTİ

Yangında çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak can verdi. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, alevlerin arasında mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çaba gösterdi.

Ancak alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın yangın bölgesinden yükselen acı dolu sesleri yürekleri dağladı. Bir vatandaş görüntüleri çekerken 'eyvah' demekten kendini alamadı.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için mücadelesi sürerken, doğada büyük bir tahribat meydana geldiği belirtildi.