Orman yangınında yapılması gerekenler sıralandı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, artan orman yangınları nedeniyle dumanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yapılan uyarıda, orman yangını dumanı ve kül parçacıklarının gözlerde, burunda, boğazda ve akciğerlerde tahrişe yol açabileceği ifade edildi. Dumanın yoğun olduğu ortamlarda öksürme, hırıltılı nefes alma, nefes almada zorluk gibi belirtilerin ortaya çıkabileceği vurgulandı. Bu durumun, özellikle kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan bireyler için yüksek risk taşıdığı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, dumanın zararlı etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler alınması gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda, dumanlı veya külle kaplı ortamlarda bulunulduğunda, burun ve ağzı kapatan, yüze sıkıca oturan maske kullanılmasının önemli olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, mümkün olduğunca kapalı ortamda kalınması ve dışarıda geçirilen sürenin sınırlandırılması tavsiye edildi. Dumanın yoğun olduğu zamanlarda fiziksel aktivitelerin azaltılması gerektiği ve iç mekanlarda HEPA filtreli hava temizleyicilerin kullanılabileceği bilgisi verildi. Kronik hastalığı olanların, sağlıklarıyla ilgili her belirtide yetkililere bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

Nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, aşırı yorgunluk gibi geçmeyen belirtiler yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğinin altı çizildi. Orman yangını gibi acil durumlarda dumanlı alandan uzaklaşılması ve geçici olarak yer değiştirilmesi de önerildi.