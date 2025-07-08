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Orman yangınları devam ediyor! Manisa'daki yangın Uşak'a doğru ilerliyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmentepe mevkisinde, dere yatağında bulunan meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy’e doğru ilerlerken, tedbir amaçlı köyün tahliye edileceği öğrenildi.

Orman yangınları devam ediyor! Manisa'daki yangın Uşak'a doğru ilerliyor

Yangına karadan arazöz, itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri müdahale ederken, havadan da 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek veriliyor. Dere yatağında başlaması nedeniyle araç ulaşımının güç olduğu bölgeye, iş makineleri ile yol açılmaya çalışılıyor.

Orman yangınları devam ediyor! Manisa daki yangın Uşak a doğru ilerliyor 1

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

Ziyanlar Mahallesi Muhtarı Kamil Horasan yaptığı açıklamada, "Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Dozerlerle dere yatağına ulaşmak için yol açılıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler Eşme'nin Taşköy Mahallesi yönüne doğru ilerliyor. Helikopterler ise en yakın su kaynaklarından aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak müdahalelerini sürdürüyor" dedi.

Orman yangınları devam ediyor! Manisa daki yangın Uşak a doğru ilerliyor 2

Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ederken yangının tehdit ettiği Uşak’ta da kriz masası oluşturulduğu, vali ve kaymakamın da süreci bölgede takip ettikleri öğrenildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Manisa Aydın orman yangını
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