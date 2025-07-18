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Orman yangınları riskini azaltmak için toplandılar

Manisa’nın Selendi ilçesinde orman yangınlarında riski azaltmak amacıyla Kaymakam Vekili Köprübaşı Kaymakamı Hüseyin Bütüner başkanlığında toplantı yapıldı.

Orman yangınları riskini azaltmak için toplandılar

Manisa Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen "Selendi Orman Yangınları Risk Azaltma Eylem Planı" toplantısı, Köprübaşı Kaymakamı Selendi Kaymakam Vekili Hüseyin Bütüner başkanlığında, kurum amirleri, muhtarlar ve grup sorumlusu olan kamu görevlilerinin katılımıyla Müftülük Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda orman yangını öncesi, yangın esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar, muhtemel riskler ve alınabilecek tedbirler görüşüldü.
Eylem planı kapsamında; kaymakamlığın koordinasyonunda ilgili kurumlar, muhtarlar ve grup sorumluları, sorumlu oldukları mahallelerde orman yangınlarının yaşanmaması için gerekli olan tüm tedbirleri alacağı ve 7/24 devriye atarak çalışmaların yürütüleceği bildirildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını
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