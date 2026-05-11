Orman yangınlarına karşı filo göreve hazır! "Yüzde 91 insan unsuru taşıdı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yangın Söndürme Araçlarının Görev Yerlerine Uğurlanması Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 2025 verilerine göre orman yangınlarının yüzde 91'inin insan unsuru taşıdığını belirtti.

"ATEŞ YAKMAYALIM" UYARISI

Yumaklı, konuşmasında ormanlarda ve orman yakınlarında ateş yakılmaması uyarısında bulunurken "Ormanlar sadece devletin değildir. Her bir ağacında, her bir dalında, toprağında 86 milyonun hakkı, hukuku vardır” ifadelerini kullandı.

CEZALARI HATIRLATTI

Yumaklı, orman yangınlarına neden olanlara yönelik cezai yaptırımları hatırlatırken kasıtlı olarak yangın çıkaranlara 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası uygulandığına, ihmal sonucu yangına sebebiyet verenlerin ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğine değindi.

FİLO GÖREVE HAZIR

2026 yangın sezonu için müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini söyleyen Yumaklı, hava ve kara unsurlarının tamamen hazır olduğunu ifade etti. Bu kapsamda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile hava filosunun desteklendiği, kara gücünde ise binlerce personel, arazöz ve ilk müdahale araçlarının görev için hazır bekletildiğini bildirdi.