HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı duyurdu
Ufuk Dağ

Yangınlarla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. Bakan riskin devam ettiğini vurguladı.

Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı duyurdu 1

"7-24 TEYAKUZDA OLMAYA DEVAM EDİLECEK"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı. Rüzgârın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192’si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Ancak yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Bakan Yumaklı, dışarıda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verilecek davranışlardan kaçınılması ve en ufak bir duman veya alev görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi çağrısında da bulunmayı ihmal etmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efes'te gece müzeciliğine 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçiEfes'te gece müzeciliğine 2 ayda 213 bini aşkın ziyaretçi
Merakla bekleniyordu: Yeni iPhone, 5 yeni özellikle geliyor!Merakla bekleniyordu: Yeni iPhone, 5 yeni özellikle geliyor!

Anahtar Kelimeler:
orman yangını İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

Yatırımcının ilgisi artıyor: 'Sadece değer kazanacak beklentisiyle hareket etmemeli'

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.