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Orman yangınlarında son durum: Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş... Alevlerle mücadele sürüyor

Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bursa'daki yangınlarda rüzgar yeniden alevlenmelere neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıklarken, ekiplerin aralıksız müdahalesi sürüyor. İşte orman yangınlarında son durum...

Orman yangınlarında son durum: Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş... Alevlerle mücadele sürüyor
Devrim Karadağ

Türkiye yaz başından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ederken, Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınlara müdahaleler sürüyor. Bursa'da şiddetli rüzgar sönen yerlerde alevlenmelere neden olurken, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki söndürme çalışmaları ise 3'üncü gününde. Karabük'teki yangında ise 6'ncı güne girildi. İşte yangınlara dair son dakika gelişmeleri...

Orman yangınlarında son durum: Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş... Alevlerle mücadele sürüyor 1

03.50

"KARABÜK TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI"

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 6 gün önce başlayan orman yangının Karabük tarihinin en büyük yangını olduğunu söyledi.

Yangının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin cansiperane şekilde mücadele ettiğini belirten milletvekili, şu an en az iki ayrı noktada aktif yangınla mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

"Etkilenen alan yaklaşık 50-55 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Toplamda 19 köy ve birçok mahalle yangından etkilendi" diyen Şahin, "Şu an itibarıyla Kamış ve Aşağıyaka’da 59 yapı yangından zarar gördü. Bu yapılara samanlıklar ve eklentiler de dahil" şeklinde konuştu.

Orman yangınlarında son durum: Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş... Alevlerle mücadele sürüyor 2

03.30

BURSA'DA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI YANGIN BÖLGESİNDE

Bursa'da Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Arıkan, yangının cumartesi günü öğleden sonra başladığını, pazar gecesi saat 02.00'de kontrol altına alındığını belirterek, gün içerisinde 5 ila 6 noktada alevlerin, rüzgarın ve güneşin etkisiyle arttığını ifade etti.

Arıkan, bölgede gıda ve su sıkıntısının olmadığına işaret ederek, bölge halkının yangınla canhıraş mücadele verdiğini anlattı.

İnşaat firmaları ile köylerdeki vatandaşların yangına su tankerleriyle müdahale etmek için çaba sarf ettiğini aktaran Yılmaz ise, "Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Geceleri söndürme çalışmaları biraz daha güçlü bir şekilde devam ediyor"

01.20

BURSA YANGININA İLİŞKİN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır" dedi.

01.10

HARMANCIK YANGININDAKİ ŞÜPHELİ ARAÇ EMNİYETTE

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.

Harmancık'ta ormanda görülen 03 HK 184 plakalı şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken o araç ise emniyete getirildi. Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi.

Orman yangınlarında son durum: Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş... Alevlerle mücadele sürüyor 3

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22.50

YANGIN BÖLGESİNE SU TAŞIYAN TANKER DEVRİLDİ: 3 KİŞİ ÖLDÜ

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Orman yangınlarında son durum: Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş... Alevlerle mücadele sürüyor 4

21.45

3 İLDE 4 YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının devam ettiğini belirterek "Bursa Kestel ve Harmancık, Kahramanmaraş Onikişubat, Karabük Safranbolu. Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa'da toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi. Safranbolu'da durumun daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ama yeniden bir alevlenme oldu. Onikişubat, taşlık, kayalık zor bir coğrafya. Burada da tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Orman yangınlarında son durum: Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş... Alevlerle mücadele sürüyor 5

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Bursa Kahramanmaraş Karabük orman yangını son dakika
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