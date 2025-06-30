Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları meydana gelirken büyük bir bölümünün insan müdahalesi kaynaklı olması endişelendirdi. İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yangın, gece saatlerinde Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi. Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı görüntülendi.

LÜKS EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Site sakinleri, havanın aydınlanmasıyla bölgeye gelerek evlerini kontrol etmeye başladı.

"BİZİM ARKA BAHÇEMİZ KÜL OLDU"

Görkem Yarıcı, AA muhabirine, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.

O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.

BİRÇOK MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ!

Dün, Menderes ve Seferihisar ilçesi sınırları arasına başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgede bulunan genleşme alanlarına sıçramıştı. Ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ile yangının üzerine gidilmiş ancak şiddetli rüzgârın etkisi ile alevler yerleşim yerlerine sıçramıştı. Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Gece boyunca, orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve STK‘ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA HAVA DESTEĞİ SAĞLANDI!

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı. 3'üncü günde de yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Manisa Valiliği koordinasyonunda birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile gönüllülerden oluşan ekiplerin gece boyunca büyük bir mücadele verdiği yangında günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı.

Gün doğumu ile birlikte 3 uçak ve 5 helikopter Akhisar yangınında çalışmaya başladı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU!

Öte yandan yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli D.B.'nin arıcılık yaptığı, arıları sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak istediği ve yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla yangının başladığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA!

Antalya Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmeye başlandı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler de alındı.

BAKAN TUNÇ BİR ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI!

İzmir'in Buca ilçesinde ortaya çıkan ve birçok ilçeyi tehdit eden yangına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

EVİNİ YAKMAK İSTERKEN ORMANI ALEVE VERDİ

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmemişti. Uçuşlar gece yarısına doğru yeniden başlatıldı.