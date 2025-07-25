Meteoroloji uyardı! Ankara, Sivas, Yalova... Peş peşe kararlar geldi: Yasaklandı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcakların daha da artacağı yönündeki uyarısı sonrasında orman yangınlarının önüne geçmek için valiliklerce alınan kararlar açıklandı.

ANKARA'DA ATEŞLİ PİKNİK YASAĞI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara giriş çıkış yasağının uzatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANMIŞTI"

"Bilindiği üzere Valiliğimizce orman yangınlarını önleme amacıyla İlimizde, 10.06.2025 tarihinden itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

"ATEŞSİZ VE MANGALSIZ PİKNİK YAPIN"

Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26.07.2025 cumartesi gününden itibaren 30.08.2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz."

KAMP YAPMA VE ÇADIR KURMA FAALİYETLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Ankara Valiliği, Haziran ayında yaptığı ormanlık alanlara giriş yasağına ilikin geni kapsamlı bilgilendirme yapmıştı. Ormanlara girişin yasaklandığı duyuruda şu ifadelere yer verilmiti;

"Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak. Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateşli piknik yapılamayacak. Bu alanlara 08.00-20.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecek ancak belirlenen saatler dışında kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.

GÖREVLİ VE SORUMLULAR HARİÇ VATANDAŞLAR, ORMANLARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPAMAYACAK

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşlar, ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.

Seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde, anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve bitki örtüsü yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak."

YALOVA'DA DA YASAKLANDI

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu toplandı. Toplantıda ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasına karar verildi. Konuyla ilgili komisyon tarafından alınan kararlar şunlar oldu:

"1- 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar, orman alanı içerisinde, resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları, gerçek/tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında ateşli piknik yapmak kesinlikle yasaklandı.

2- Yalova İli mülki sınırları içinde orman bitişiği, orman içi ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.

3 - 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar, Yalova İli sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi."

SİVAS'TA 1 EKİM'E KADAR YASAKLANDI

Yurt genelinde yüksek sıcaklık, rüzgar ve kuraklıkla birlikte son günlerde yaşanan orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirlerin alındı. Tedbirler çerçevesinde Sivas’ta 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11’inci maddesinin (C) fıkrası ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca Orman Yangınlarıyla Mücadele ile ilgili bazı kararlar alındı.

Sivas Valiliği’nce alınan kararlar doğrultusunda 1 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ayrıca ormanlık alanların yakınlarında düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına yasak getirildi.

Valilik’ten yapılan duyuruya göre, "il sınırları içerisinde tescilli ormanlık alanlara 26.07.2025 - 01.10.2025 tarihleri arasında yetkililerden başkasının girmesi yasaklanmıştır. Başta Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olmak üzere sorumluluk alanına göre İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından mesire yerleri dışında, tescilli ormanlık alanlarda piknik yapılamayacağı ve bu alanlara giriş çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşın bilgilendirilmesi ve uyarılması, Ormanlık alanlar içerisindeki mesire yerlerinde vatandaşlarımızın mangal/semaver/ateş yakmasına, il sınırları içerisinde bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca avcı ve çobanların ateş yakmasına müsaade edilmemesi, Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi" kararları alındı.

Öte yandan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın çıkması muhtemel olan yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması, ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip, muhtemel yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınması, il sınırları içindeki İl Müftülüğünce camilerde orman yangınlarıyla mücadele, ormanların yararları ve orman sevgisini pekiştirilmesine yönelik vaaz veya konuşmalar yapılmasına, muhtemel yangın durumunda, yangının seyir ve vahametine göre Sivas Belediyesi ile ilçe ve belde belediyeleri, İl Özel İdaresi, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde görevinde uzman personel, araç, gereç, iş makinelerinin söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmak üzere hazır bulundurulmasına karar verildi.

Kurallara uymayan vatandaşlara 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari ve adli işlemlerin uygulanması kararları verildi.