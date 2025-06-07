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Ormanda çadır kurup kamp yapan öğretmen kayboldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bulak köyünde ormanlık alanda kamp yapan bir öğretmen kayboldu.

Ormanda çadır kurup kamp yapan öğretmen kayboldu

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Kasım ayında görevinden istifa eden Edebiyat öğretmeni Barbaros Yılmaz (44) ailesinin yaşadığı Bulak köyünde ormanlık çadır kurarak kamp yapmaya başladı. Yakınlarının sabah saatlerinden itibaren Yılmaz'a ulaşamayınca, babası oğlunun kamp yaptığı yere geldi. Oğlunun bütün eşyalarının çadırda olduğunu görünce gezintiye çıktığı düşüncesi ile bir süre bölgede arama yaparak seslendi. Telefonu ve av tüfeğinin de çadırda bulunan Yılmaz'ın hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma, Komanda, AFAD, Jandarmanın iz arama köpeği Aba ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron ile havadan arazi taramasının yanı sıra Jandarma İz arama köpeği ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komandolar ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

En son dün akşam ailesi ile telefonda görüşen Barboras Yılmaz, bölgede ayı gördüğünü söylediği öğrenildi.

Yakınları ayrıca, Yılmaz'ın doğayı çok sevdiği ve zaman zaman stres atmak üzere kamp kurduğunu, hatta bir kitap çıkarmak için yazılar yazdığını söyledi. Jandarma ekiplerinin çadırda yaptıkları incelemede ise bir dizi notların ve yazıların bulunduğu defter ve kağıtlar ile kayıp şahsa ait olan telefon, av tüfeği ve diğer malzemelere el koydu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Safranbolu
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