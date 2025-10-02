HABER

Ormanda gezen 2 kurt fotokapana yansıdı

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara, kurtlar yansıdı. 2 kurt, ağaçların arasında gezinirken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez kurtlar yansıdı. 2 kurt, sakin adımlarla ormanda dolaşırken görüntülendi. Görüntüler DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Doğanın vahşi ve özgür ruhu. Dağların derinliklerinde yürüyen bu asil yırtıcılar, ekosistemin sağlıklı olduğunun en güçlü işaretidir” mesajıyla paylaşıldı. (DHA)

Bursa
