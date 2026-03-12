HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ormanda kaybolan yaşlı kadın baygın halde bulundu

Bartın'da yalnız yaşayan ve hayvanlarını aramak için gittiği ormanda kaybolan 73 yaşındaki Döndü Adalı, baygın halde bulundu. Sarp arazide düşerek yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Ormanda kaybolan yaşlı kadın baygın halde bulundu

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Ulus İlçesine bağlı Buğurlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Döndü Adalı, dün akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlarını aramak için ormanlık alana gitti. Evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki sarp arazide hayvanları arayan yaşlı kadın ayağı kayması sonucu düşerek yaralandı. Geceyi yaralı halde ormanda geçiren kadının büyükbaş hayvanları gün içinde köy meydanına geldi.

Başıboş halde dolaşan hayvanları fark eden köylüler, Döndü Adalı'ya haber vermek istedi. Ancak yaşlı kadın evinde bulamayan köylüler, yaşlı kadının akrabalarına ulaştı. Yakınlarının da haber alamadığı kadın için kayıp ihbarı yapıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, harekete geçerek Döndü Adalı'yı aramaya başladı.

Köy ve çevresinde yer alan güvenlik kameralarını tarayan Jandarma ekipleri, kadının gittiği yöndeki ormanlık alanda da arama çalışması başlatıldı. Evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulunan yaşlı kadının ayağından ve başından yaralandığı belirlendi. Hipotermi tehlikesi geçiren yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak teravi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den Erzincan için don ve çığ uyarısıMeteoroloji’den Erzincan için don ve çığ uyarısı
Munzur Dağı'nda mercek bulutu oluştuMunzur Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.